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Обязательно ли проектировщикам вступать в СРО?

Вступление в СРО – шаг обязательный для тех, кто выполняет проектные работы, независимо от суммы договора. Саморегулируемые огранизации создавались с целью контроля за деятельностью юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, чтобы исключить вероятность причинения вреда человеку и окружающей среде.

Оформляя допуск, вы получаете возможность участвовать в торгах и тендерах и выполнять абсолютно все проектировочные работы в любом регионе страны.

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Кто может обойтись и без допуска СРО?

Состоять в саморегулируемой организации необходимо практически всем проектировочным фирмам. Но исключения все же есть.

Членство не обязательно гос и муниципальным учреждениям, осуществляющим деятельность по договорам подряда с органами метного самоуправления, фирмам с долей государственного или муниципального участия более 50%, а также компаниям, более 50% капитала которых представлено средствани публично-правовых образований.

Не нашли себя в этом списке. Тогда для вас вступление в СРО в Москве обязательно и мы вам в этом поможем.

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От чего зависит стоимость вступления?

Существует ряд стандартных взносов, а именно:

  • Компенсационный фонд
  • Вступительный
  • Членский

 

Дополнительные траты связаны с многократными неудачными попытками пректировщиков вступить в саморегулируемую организацию самостоятельно. Самое неприятное, если вы по ошибке вступите в ненадежное СРО. Оно в скором времени закроется (лишится своего статуса), и вам придется оплачивать все взносы в новую организацию заново, ведь уплаченные ранее средства вам уже не вернут. 

Еще одной расходной статьей станет обращение за помощью к юристам, и они часто серьезно завышают цены за подготовку документов.

Мы стараемся сделать рынок прозрачнее, ведь переплачивать вы не должны. Консалтинговая группа «РОСТ» является аккредитованным представителем крупнейших СРО в Москве и поэтому не берет денег ни за подготовку необходимой документации, ни за сопровождение. Ваше доверие для нас значительно важнее.

Размер оплаты в компенсационный фонд

Стоимость работ по ген. подряду (руб) до 25 млн. до 50 млн. до 300 млн. > 300 млн.
Размер компенсационного фонда (руб) 50 000 150 000 500 000 1 000 000

 

Для чего нужно вступить в СРО на проектирование?

Преимуществ членства достаточно много. Вот основные:

  • выполнение любых проектировочных работ без исключения;
  • доступ для участия в тендерах и торгах;
  • получение государственных заказов;
  • заключение крупных контрактов.

Не стоит забывать, что получение допуска – обязательное условие по закону. А его несоблюдение приведет либо к крупным штрафам, либо к уголовной ответственности.

Как проектировщикам в Москве проверить СРО на надежность еще до вступления?

В России много проектировочных СРО, каждая из которых предлагает свои условия и выдвигает определенные требования. В силу отсутствия принципа региональности, вступать разрешено в любую саморегулируемую организацию в любом регионе. Выбор зависит от нескольких факторов, которые могут повлиять на вашу дальнейшую деятельность. Вы же не хотите иметь на руках липовый документ и в скором времени остаться ни с чем? Утрачивая членство, вы рискуете прекратить свою деятельность. Поэтому от правильно сделанного выбора зависит будущее вашей фирмы.

Обратите внимание на несколько моментов:

  • 1. СРО должно работать более 1-2х лет. За это время оно должно вырасти из новичка в надежную организацию, поэтому членство в нем будет более безопасным;

  • 2. Действующих членов должно быть более полутысячи. Этот показатель отражает не только лояльность участников, но и величину компенсационного фонда. Чем больше участников, тем больше компфонд;

  • 3. На официальном сайте саморегулиуремой организации должен быть предоставлен открытый реестр ее членов. Это говорит о том, что она ведет прозрачную деятельность и отчитывается перед вышестоящими органами;

  • 4. Если при вступлении вас не регистрируют в РосТехНадзоре, то вы нарвались на мошенников. Регистрация – это единственный показатель официального прохождения процедуры;

  • 5. В надежном СРО вам никогда не предложат рассрочку. Частичное внесение платежей запрещено законом, поэтому даже не рассматривайте варианты с саморегулируемыми организациями, предлагающими такие способы оплаты.

Осуществить полноценную проверку на надежность не так-то просто. Некоторые моменты могут сбить вас с верного пути, а ошибиться несложно. Но решение есть – обратиться в Консалтинговую группу «РОСТ» за сопровождением процедуры оформления допуска СРО. Мы не только подберем наиболее надежный вариант, но и возьмем весь процесс на себя. Не совершайте ошибок 40% юрлиц и ИП, которые уже имели дело с ненадежными организациями.

Мы поможем вступить в действительно надежное СРО проектировщиков

И возьмем все риски на себя.

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Требования, о которых важно знать

Для того, чтобы фирме в Москве оформить СРО проектировщиков, необходимо удовлетворять целому ряду требований, а именно:

  • Страховка

    Страхование гражданской ответственности нужно, в первую очередь, вам самим, чтобы чувствовать себя в безопасности в случае непредвиденных ситуаций;

  • Материально-техническая база

    Под ней мы понимаем наличие помещения, оборудования и иных инструментов, которые необходимы для ведения деятельности. Они могут находиться как в собственности, так и в аренде;

  • Специалисты

    В числе сотрудников должно быть минимум 2 человека с высшим техническим образованием и трудовым стажем от 10-и лет. Они же обязаны состоять в НРС;

  • Курсы повышения квалификации

    Минимум 1 раз в 5 лет сотрудники должны проходить курсы по повышению уровня профессиональной подготовки. Повышение квалификации для работников – обязательное условие.

Если вы поняли, что пока не в силах похвастаться полным соответствием правилам, то огорчаться не стоит. Специалисты Консалтинговой группы «РОСТ» готовы помочь устранить имеющиеся несоответствия и при необходимости обеспечить вас квалифицированными кадрами, курсами, помочь решить вопрос с материально-технической базой и страховкой.

Изменения в СРО проектировщиков от 1 июля 2017г.

Данная дата в истории проектирования ознаменовалась значительными переменами:

Во-первых, было отменено получение допуска на отдельные виды работ, вступление в СРО теперь дает доступ к выполнению их всех.

Во-вторых, изменились требования к кандидатам. Теперь необходимо иметь в штате качественных специалистов с определенным образованием и стажем.

В-третьих, были введены два компенсационных фонда – фонд обеспечения договорных обязательств и фонд возмещения вреда.

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Необходимые документы

Вступлению в СРО проектировщиков предшествует подготовка определенного пакета документов, которые согласно законодательным нормам юридическое лицо или ИП должно направить в саморегулируемую организацию. Потребуется предоставить следующее:

  • Заполненная анкета и заявление (нужно указать вид деятельности);
  • Справка, выданная налоговой и органами статистики;
  • Учредительная и регистрационная документация на предприятие;
  • Полис страхования;
  • Платежное поручение об оплате необходимых взносов и госпошлины;
  • Реже требуются другие документы, их вид и количество бывают разными и зависят от типа допуска на проектные работы. К ним относятся различные разрешения на ведение деятельности, сертификаты, лицензии, свидетельства, подтверждающие наличие определенного имущества у предприятия.

Почему лучше довериться профессионалам?

Велики шансы столкнуться с трудностями при вступлении в связи с предъявляемыми требованиями, новыми изменениями и по другим причинам. Вас могут обмануть и выдать липовый допуск. Вы можете собрать неполный пакет документов или не выполнить какие-либо условия. Высока вероятность переплатить и стать легкой наживой для мошенников. И это далеко не все. Похоже на кошмарный сон, правда? И такое может случиться с каждым.

Чтобы избежать этих неблагоприятных исходов, просто обратитесь за помощью в Консалтинговую группу «РОСТ». Почему именно к нам? Потому что мы гарантируем положительный результат, сжатые сроки, слаженную работу специалистов и полное устранение имеющихся несоответствий. С нами вы вступите в надежное СРО в Москве быстро и на долгие-долгие годы.

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Мы сотрудничаем только с надежными СРО с чистой репутацией. Сперва они проходят жесткий отбор по более чем 50 параметрам и только после успешного прохождения, мы начинаем рекомендовать их своим клиентам.

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Ответы на частые вопросы

Можно ли оформить допуск в рассрочку?

Чтобы избежать рисков и различных махинаций, рассрочка не предоставляется. Платеж должен поступить в полном объеме с расчетного счета компании, которая заинтересована в членстве.

Нужно ли заключать договор?

Составление акта или заключение договора, согласно законодательным нормам, не предусмотрено (в соответствии с Градостроительным Кодексом).

Необходимо лично посещать офис вашей компании и предъявлять оригиналы документов?

Необязательно, можно отправить необходимые документы по электронной почте.

Для каких работ нужно оформить допуск?

Для любой проектировочной деятельности.

Нужно уплачивать НДС?

Саморегулируемые организации в России работают без НДС.

Кому не нужно оформлять допуск?

Фирмам, подходящим под параметры, указанные в ст. 48 Градостроительного Кодекса.

Нужны ли ОКВЭды?

Необязательно. Их можно внести параллельно или после получения членства.

Сколько по времени действует выписка?

Получаемый документ не имеет ограничения действия по времени.

Можно вернуть КФ в случае прекращения членства?

Нет, как при исключении, так и при добровольном выходе.

Задайте свой вопрос нашему эксперту

Вероника Курганская
Вероника Курганская
Вероника Курганская
Эксперт по СРО, опыт 5 лет