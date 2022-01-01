Кто может обойтись и без допуска СРО?

Состоять в саморегулируемой организации необходимо практически всем проектировочным фирмам. Но исключения все же есть.

Членство не обязательно гос и муниципальным учреждениям, осуществляющим деятельность по договорам подряда с органами метного самоуправления, фирмам с долей государственного или муниципального участия более 50%, а также компаниям, более 50% капитала которых представлено средствани публично-правовых образований.

Не нашли себя в этом списке. Тогда для вас вступление в СРО в Москве обязательно и мы вам в этом поможем.

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