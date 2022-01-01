Можно ли оформить допуск в рассрочку?
Чтобы избежать рисков и различных махинаций, рассрочка не предоставляется. Платеж должен поступить в полном объеме с расчетного счета компании, которая заинтересована в членстве.
Нужно ли заключать договор?
Составление акта или заключение договора, согласно законодательным нормам, не предусмотрено (в соответствии с Градостроительным Кодексом).
Необходимо лично посещать офис вашей компании и предъявлять оригиналы документов?
Необязательно, можно отправить необходимые документы по электронной почте.
Для каких работ нужно оформить допуск?
Для любой проектировочной деятельности.
Нужно уплачивать НДС?
Саморегулируемые организации в России работают без НДС.
Кому не нужно оформлять допуск?
Фирмам, подходящим под параметры, указанные в ст. 48 Градостроительного Кодекса.
Нужны ли ОКВЭды?
Необязательно. Их можно внести параллельно или после получения членства.
Сколько по времени действует выписка?
Получаемый документ не имеет ограничения действия по времени.
Можно вернуть КФ в случае прекращения членства?
Нет, как при исключении, так и при добровольном выходе.